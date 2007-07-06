У Каліфорнії українця звинувачують у 50 згвалтуваннях

Каліфорнійська влада у четвер заявила про арешт українського іммігранта, якому інкримінується 50 випадків згвалтування, повідомляє Associated Press.

50-річний Володимир Карпов був арештований у вівторок, поліція планує здійснити його екстрадицію до штату Делавер, з якого він втік кілька тижнів тому. Карпов їздив в Україну у 1999 році, під час поїздки він домовився з місцевою сім`єю про те, що візьме під опіку семирічну дівчинку і вивезе її з собою.

Два роки тому ця сім`я переїхаладов США і через деякий час спробувала зв`язатися з дівчинкою. Та розповіла про сексуальні домагання опікуна, після чого її рідні повідомили в організації з захисту дітей.

Коли поліція підготувала документи на арешт Карпова за підозрою в згвалтуваннях і сексуальних домаганнях до дитини, він втік. Поліція не розкриває подробиці інших звинувачень в згвалтуванні.

Лента.ру