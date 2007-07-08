У Німеччині побоюються експансії російського капіталу

Один із лідерів правлячої Християнсько-демократичної партії, прем’єр-міністр федеральної землі Гессен Роланд Кох застерігає від потенційного посилення позицій російського газового монополіста „Газпром” у Німеччині. В інтерв’ю виданню Bild am Sonntag політик закликав, за прикладом таких країн як Франція та США, невідкладно ухвалити у Німеччині закон про неприйнятність продажу німецьких компаній державним концернам інших країн, передає Німецька хвиля. Такий закон, на думку Коха, захистить країну від „небезпечної експансії” державного капіталу Росії та Китаю. Німеччина на сьогодні імпортує з Росії близько третини від своїх газових потреб. За попереднього канцлера Ґергарда Шредера, Москва і Берлін підписали угоду про будівництво нового газогону дном Балтійського моря, в обхід України і Польщі.