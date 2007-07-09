Азарову не подобається, як Ющенко говорив з олігархами

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ не задоволений зустріччю Президента Віктора ЮЩЕНКА з представниками вітчизняного бізнесу, що пройшла 4 липня.

«Я б не так будував ці зустрічі бізнесу з керівництвом країни» - заявив М.АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу 8 липня.

Насамперед, на думку першого віце-прем`єра, такі зустрічі мають закінчуватися конкретними рішеннями. «Якщо ми говоримо про законодавство, то треба знати, що ось на зустріч винесені такі-то проекти законів, і ми домовилися такі-то проекти провести через Верховну Раду і прийняти. Якщо йдеться про нормативні документи - наприклад, когось не влаштовують транспортні тарифи, я умовно кажу, - отож, зустріч має бути закінчена рекомендацією уряду в такі-то терміни реалізувати політику зниження, підвищення чи диференціювання тарифів», - вважає М.АЗАРОВ.

«А говорити «за життя», про те, що в нас політична корупція, і не навести жодного факту, люди, що володіють владою, не мають права. Якщо ти знаєш, що є політична корупція - наведи факт, що цей народний депутат узяв такий-то хабар і його покарано. Тоді є сенс. А просто розповідати про те, про що говорять домогосподарки, прості люди, можновладці не мають права», - переконаний М.АЗАРОВ.

Разом з тим, він вважає, що зустріч, яка пройшла 4 липня, була корисною. «Зустріч з керівниками промисловості - це завжди як би оцінка ситуації, завжди барометр, в якому напрямку рухається уряд. І мені було приємно, що ми деякі проблеми взагалі не розглядали, які раніше розглядали. Отже, уряд вирішив ці проблеми», - зазначив перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня В.ЮЩЕНКО провів зустріч з представниками великого національного бізнесу. Головні теми зустрічі - податкова реформа і процес підготовки проекту нового Податкового кодексу, ситуація з дотриманням прав власності, проблема поширення рейдерства. Учасники зустрічі домовилися проводити такі заходи щокварталу.