Експерт: після лікування наркоманові потрібен психолог

У Черкасах відкрито амбулаторний центр медико-психологічної реабілітації наркозалежних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«Створення амбулаторного центру медико-психологічної реабілітації - один із перших кроків на шляху створення стаціонарного реабілітаційного центру на базі Черкаського обласного наркологічного диспансеру”, – повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації Володимир БРОЖИК під час відкриття центру.

За його словами, протягом останніх років стан організації роботи щодо протидії наркоманії на території Черкаської області не в повній мірі забезпечував активне запобігання її поширенню. Тому захворюваність на наркоманію має тенденцію до підвищення, констатував В.БРОЖИК.

Головний лікар Черкаського обласного наркологічного диспансеру Анатолій БОРОЗЕНЕЦЬ пояснив, що необхідність центру зумовлена специфікою лікування та потребами пацієнтів закладу. Спочатку наркозалежні проходять лікування в стаціонарі. В момент, коли під час останніх днів лікування відбувається зниження кількості психотропних препаратів, із цими пацієнтами починає працювати психолог. Важливо, що навіть після виписки пацієнт продовжує отримувати психологічну допомогу, відзначив А.БОРОЗЕНЕЦЬ.

«Терміни стаціонарного лікування замалі для того, щоб повністю звільнитися від хвороби та адаптуватися до життя у суспільстві. Тому після проходження курсу лікування багато наших пацієнтів потребують не стільки допомоги лікаря, скільки психолога. У зв’язку із цим черкаський обласний наркологічний диспансер ініціював створення такого амбулаторного центру». – зазначив головний лікар закладу.

Прийти у центр на консультацію до психолога можуть не лише пацієнти закладу, але й усі бажаючі, котрі зіштовхнулися із проблемою наркоманії та потребують консультації та підтримки. В середньому консультацію психолога можуть отримати 10 осіб щодня.