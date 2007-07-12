Блок Тимошенко пропонує юридичний супровід 11 категоріям пільговиків

Громадські приймальні Блоку Юлії Тимошенко в Харківській області з 13 липня 2007 року відкривають свої двері для представників одинадцяти категорій населення, які більш ніж півроку – з моменту набуття чинності Законом України про держбюджет-2007 – не отримували законних пільг.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, про це сьогодні під час зустрічі з харківськими журналістами розповів народний депутат України 5-го скликання від БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ.

За його словами, економічно неспроможна українська законодавча і виконавча влада вирішила залатати дірки в бюджеті за рахунок скасування пільг представникам соціально-незахищених верств населення. Автори закону про держбюджет-2007 проігнорували положення 63 законодавчих актів – в результаті через півроку Конституційним Судом неконституційними визнано 23 положення закону про держбюджет.

Як зазначається в повідомленні прес-служби БЮТ, «злякавшись падіння рейтингу партії ЯНУКОВИЧА напередодні дострокових виборів, Микола АЗАРОВ виступив у ЗМІ з коментарем щодо рішення КС. Він заявив, що відредагувати прийнятий півроку потому закон може лише Верховна Рада, яка не діє, тобто повернення пільг на сьогодні залишається неможливим».

«Незважаючи на політику залякування, яку проводить перший віце-прем’єр, рішення Конституційного Суду цілком достатньо для виконання його на місцях, - зазначив В.КАМЧАТНИЙ. - Я сподіваюся, що в Харківській області ця процедура пройде безболісно – бо у відповідних управліннях у нас працюють соціально небайдужі люди. Проте у разі порушення прав громадян і неповернення їм їхніх законних пільг ми готові надати консультаційну, юридичну і інформаційну допомогу. Для цього необхідно звернутися у Громадські приймальні БЮТ, які працюють у кожному районі і місті області».

«У разі необхідності професійні юристи допоможуть кожному оформити судовий позов і супроводжуватимуть людину у судовому процесі. Ми готові надати допомогу у сплаті державного мита та інших витрат по розгляду судом позовних заяв щодо відновлення законних прав громадян», - підкреслив В.КАМЧАТНИЙ.

Крім того, В.КАМЧАТНИЙ заявив, що прийшовши до влади, уряд ТИМОШЕНКО забезпечить безперебійне виконання рішення Конституційного Суду.