Стартує Національний конкурс «Благодійник року 2007»

12-00 - Прес-конференція з нагоди старту Національного конкурсу «Благодійник року 2007». Учасники: голова Оргкомітету конкурсу Сергій Летенко (ВБФ «Дитячий світ»); голова журі конкурсу, президент Центру філантропії Світлана Куц; радник голови Наглядової ради МБФ «Україна 3000» Андрій Мирошніченко; директор Українського Форуму ґрантодавців Ігор Попов. Учасники розкажуть про мету і завдання конкурсу, умови участі в ньому, про деталі його проведення. Основною особливістю конкурсу є те, що його учасниками можуть бути не лише приватні особи, а й міжнародні корпорації і національні компанії. Конкурс триватиме з 16 липня по 15 листопада 2007 року. Журі конкурсу визначить переможців у кожній області України та п’ять благодійників на національному рівні («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б.Хмельницького 17/52А, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефон: 581 77 37.