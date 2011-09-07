Бойко каже, що смерть Нафтогазу принесе 10-12 мільярдів у бюджет

До 1 січня 2012 року роботу з реформування «Нафтогазу» буде завершено – Бойко (доповнена)

Київ. 7 вересня. УНІАН. Роботу з реформування НАК «Нафтогаз України» буде завершено до 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«До 1 січня 2012 року ця робота буде завершена в нашій країні», - сказав міністр.

Він також повідомив, що наступного року компанії, які будуть створені, будуть виставлені на приватизацію.

«Надалі ми наступного року виведемо ці компанії на приватизацію або шляхом ІРО, або шляхом продажу частини пакетів через міжнародні фінансові біржі», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому міністр відзначив, що приватизуватися будуть не контрольні пакети компаній.

«Я маю на увазі «Газвидобування», «Трансгаз», «Чорноморнафтогаз», «Укртранснафта» і ще кілька інших», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що така приватизація дозволить залучити додаткові кошти в обсягу 10-12 мільярдів доларів, які буде спрямовано на використання систем енергоефективності та збільшення видобутку газу в Україні.

Частково ці кошти будуть використані для погашення зобов`язань перед кредиторами НАК «Нафтогаз України». «Грошей від продажу частини акцій «Укргазвидобування» або «Укртрансгазу» вистачить для покриття усіх кредитів, яких залишиться, за нашими розрахунками, приблизно, 7 млрд. доларів», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 2 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування. Він також зазначив, що, крім газодобувної, з «Нафтогазу» буде виділено компанію, що займається транзитом газу. При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що припинення існування компанії "Нафтогаз України" також є приводом для перегляду діючих газових контрактів із «Газпромом».

Проте, як заявив прес-секретар прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ, перегляд газових угод з Україною можливий лише у разі злиття "Газпрому" з "Нафтогазом», а при реорганізації української газової компанії її правонаступник має нести зобов`язання перед Росією, виконуючи чинну угоду.

3 вересня в Душанбе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що "Нафтогаз" не стане об`єднуватися з "Газпромом".

За його словами, питання злиття "Нафтогазу" і "Газпрому" не слід розглядати в контексті переговорів щодо зниження ціни на російський газ.

Напередодні прес-секретар прем`єр-міністра РФ Д.ПЄСКОВ заявив, що російська сторона не має наміру втручатися в плани Києва з реформування "Нафтогазу України", але виходить з того, що у компанії має залишитися правонаступник за чинними міжнародними угодами.