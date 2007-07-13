Донецький суд заарештував майно корпорації ІСД

Київський районний суд м. Донецька в рамках забезпечення позову мешканки Донецька Людмили Микитіною про відшкодування моральних збитків наклав арешт на майно корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Про це повідомляє «Остров», що має в розпорядженні копію документа.

Згідно з документом, арешт накладений на будівлю по вул. Щорса, 48, власником якого є «ІСД», а також на земельну ділянку, де розташована ця будівля.

Як повідомила позивач Л. Микитіна, яка є керівником Донецької обласної організації «За дії в боротьбі проти свавілля і беззаконня органів прокуратури, міліції, судових і ін. органів», до суду на "ІСД" вона подала сім років тому, коли броньований джип «ІСД» збив на смерть її 5-річну онуку Машу.

«Моя дочка лежала під броньованим джипом і тримала за ручку свою донечку роздавлену», - говорить Л. Микитіна, відзначивши, що аварія відбулася біля будинку, в якому живе співвласник «ІСД» Віталій Гайдук. Винуватцем аварії був визнаний водій джипа, якого суд від покарання звільнив.