Кримські татари побилися з міліцією

У Судаку (АР Крим) сталася сутичка між представниками правоохоронних органів і кримськими татарами, які перекрили дорогу в ході проведення протестної акції, передає кореспондент УНІАН.

Сьогодні о 9-й годині ранку біля будівлі міськради м. Судака зібралося до 50 молодих представників кримськотатарського населення. Вони вимагали мера міста Андрія ДЕМЕНТЬЄВА вийти до них для розмови, висловлювали майнові претензії на територію пляжу і міської набережної в районі морського причалу. Не дочекавшись представників влади, присутні перекрили дорогу, повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України АРК. Для забезпечення громадського порядку на місце виїхав заступник начальника ГУ МВС України в АРК - начальник міліції громадської безпеки полковник міліції Микола ФЕДОРЯН. Також прибули 20 співробітників Судакського міськвідділу міліції, 20 бійців внутрішніх військ, 3 екіпажі ДАІ.

"Правоохоронці зробили спробу звільнити проїжджу частину, але зустрілися з фізичним опором. Чотирьох найбільш агресивно налаштованих молодих людей довелося затримати і доставити в міліцію для оформлення правопорушення", - повідомили в ЦГЗ. На якийсь час дорогу вдалося розблоковувати. Проте через деякий час, ця ж група кримських татар знову заблокувала рух на центральній вулиці. Проводилися вмовляння і переговори, але у зв`язку із тим, що виник затор, міліція знову стала відтісняти пікетників з дороги. "Рух вдалося відновити ціною травм, які дістали 7 співробітників міліції і військовослужбовці внутрішніх військ", - повідомили в ЦГЗ. Як уточнив УНІАН начальник ЦГЗ кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, в сутичці брали участь молоді кримські татари. Постраждав і заступник начальника міліції Н.ФЕДОРЯН: він дістав удар по голові, йому порвали формену сорочку.

За даним фактом прокуратурою вирішується питання про порушення кримінальної справи. Всі події фіксувалися за допомогою відеозйомки, яка буде використана в ході розслідування даного інциденту.

За інформацією О.ДОМБРОВСЬКОГО, на даний момент в Судак передислоковано 150 бійців внутрішніх військ і 50 бійців спецпідрозділу "Беркут".