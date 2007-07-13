Член ЦВК від Соцпартії: Блок Тимошенко нікуди не виходив з Верховної Ради

Член Центральної виборчої комісії Олександр ЧУПАХІН стверджує, що до ЦВК не надходило жодних офіційних документів про припинення повноважень народних депутатів від Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це він заявив cьогодні в Києві під час круглого столу на тему: "Технологічні особливості позачергових парламентських виборів в Україні. Конфлікт на старті".

"Нам, як органу, що займається виборами народних депутатів, таких повідомлень не надходило, і я не знаю, чи надійдуть вони взагалі", - сказав О.ЧУПАХІН.

Він зазначив, що до ЦВК надходило лише повідомлення від БЮТ про те, що 26 депутатів блоку були виключені з фракції і повинні вважатися таким, що втратили депутатські повноваження.

"По іншим 103 народним депутатам жодних документів до ЦВК не надходило", - підкреслив член ЦВК.

У той же час, за його словами, до ЦВК надійшли документи про те, що з`їзд блоку "Наша Україна" достроково припинив повноваження 66 своїх парламентаріїв.

"Таким чином, у Верховній Раді нараховується 384 народних депутатів", - зазначив О.ЧУПАХІН.

О.ЧУПАХІН обраний до ЦВК за квотою Соцпартії.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ.