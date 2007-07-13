Член ЦВК від Соцпартії: Блок Тимошенко нікуди не виходив з Верховної Ради
І документів до ЦВК не подавав
Член Центральної виборчої комісії Олександр ЧУПАХІН стверджує, що до ЦВК не надходило жодних офіційних документів про припинення повноважень народних депутатів від Блоку Юлії Тимошенко.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це він заявив cьогодні в Києві під час круглого столу на тему: "Технологічні особливості позачергових парламентських виборів в Україні. Конфлікт на старті".
"Нам, як органу, що займається виборами народних депутатів, таких повідомлень не надходило, і я не знаю, чи надійдуть вони взагалі", - сказав О.ЧУПАХІН.
Він зазначив, що до ЦВК надходило лише повідомлення від БЮТ про те, що 26 депутатів блоку були виключені з фракції і повинні вважатися таким, що втратили депутатські повноваження.
"По іншим 103 народним депутатам жодних документів до ЦВК не надходило", - підкреслив член ЦВК.
У той же час, за його словами, до ЦВК надійшли документи про те, що з`їзд блоку "Наша Україна" достроково припинив повноваження 66 своїх парламентаріїв.
"Таким чином, у Верховній Раді нараховується 384 народних депутатів", - зазначив О.ЧУПАХІН.
О.ЧУПАХІН обраний до ЦВК за квотою Соцпартії.
Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ.