Сумський аеропорт з сьогоднішнього дня відновлює пасажирські авіарейси

14 липня Сумський аеропорт відновлює пасажирські авіарейси. Про це Сумська обласна державна адміністрація досягла домовленостей з київською авіакомпанією "Євролайн". Про це повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА.

Як зазначив заступник голови облдержадміністрації Олександр ЦУПРО, авіарейси Батумі-Суми-Батумі та Суми-Москва-Суми виконуватимуться один раз на тиждень.

Також у Сумах побував президент авіакомпанії "Євролайн" Джемал ХАХУТАІШВІЛІ. Він ознайомився з можливостями сумського аеропорту.

За словами О.ЦУПРА, ОДА здійснено комплекс заходів, направлених на відновлення пасажирських перевезень з обласного комунального підприємства "Аеропорт “Суми". Зокрема, на підтримку ОКП "Аеропорт “Суми" виділено з обласного бюджету 200 тис. грн., з яких 60 тисяч планується використати на поточний ремонт злітно-посадкової смуги.

Також були проведені переговори з російською авіакомпанією "UTair" щодо відкриття рейсу Суми-Москва. Досягнута домовленість про початок авіарейсів у вересні-жовтні. Наразі авіакомпанія не може здійснювати польоти через нестачу літаків.

Авіакомпанія "ARP-410" також готова виконувати програму польотів за маршрутами Суми-Сімферополь та Суми-Київ, але лише у разі фінансової відповідальності замовника рейсів. Ще одна авіакомпанія - "Мотор Січ" (м. Запоріжжя) - готова відкрити авіарейси Суми-Полтава-Сімферополь у разі наявності замовника рейсу, який здійснюватиме попередню оплату рейсу (50% вартості) з повним відшкодуванням можливих збитків щомісяця.

Обласне комунальне підприємство "Аеропорт “Суми" забезпечує пасажирські і вантажні перевезення в Україні та за її межами, приймає, обслуговує і відправляє повітряні судна. Після проведеної реконструкції створені умови для роботи контрольних служб, встановлені інженерні та технічні засоби для виконання польотів у складних метеорологічних умовах. Торік ОКП "Аеропорт “Суми" отримало дозвіл на міжнародні перевезення, відкрито постійний пункт пропуску через державний кордон України.

На сьогодні з аеропорту здійснюються чартерні рейси до Російської Федерації, Казахстану, Ірану, Узбекистану.