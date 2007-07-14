ООН розслідує випадки контрабанди золота за участю миротворців

ООН розслідує випадки контрабанди золота за участю міжнародних миротворців e Конго. Слідчий орган місії ООН в Конго підозрює індійських миротворців, дислокованих на кордоні з Руандою, в незаконній торгівлі золотом, передає Associated Press.

Раніше вже велися подібні розслідування. Миротворці в Конго підозрювалися в контрабанді золота і зброї. Проте слідчі органи дійшли висновку, що вони не брали участі в незаконній торгівлі, хоча "можливо, пакистанський миротворець допомагав контрабандистам".