Депутат-соціаліст спробує відвернути вибори через Європейський суд

Народний депутат V скликання від СПУ Ярослав МЕНДУСЬ має намір в апеляційному й касаційному порядку оскаржити відмову Печерського районного суду м. Києва відкрити провадження у справі про визнання незаконним і недійсним Указу Президента України від 5 червня 2007 року «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України з посиланням на Я.МЕНДУСЯ.

«Пройшло буквально декілька годин між реєстрацією позову в суді й відмовою у відкритті провадження у справі», - сказав Я.МЕНДУСЬ.

Представник СПУ вважає, що Печерський райсуд перебуває в «ручному управлінні» Секретаріату Президента. «Саме звідти надходять команди з приводу розгляду справ, які можуть бути «неугодні» Віктору ЮЩЕНКУ та його команді. Це можна оцінювати не інакше, як прагнення встановити контроль над судами з боку Секретаріату Президента, які «заважають» оточенню ЮЩЕНКА діяти за принципами «мукачівського правосуддя», – вважає він.

Я.МЕНДУСЬ підкреслив, що в разі неефективності апеляційного й касаційного оскарження в Україні має намір звертатися до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Я.МЕНДУСЬ 13 липня подав до Печерського районного суду Києва адміністративний позов про визнання протиправним Указу Президента України «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України» від 5 червня 2007 року за №497/2007.

На думку депутата, «оскаржуваний Указ є «юридичною перешкодою», яка не дозволяє йому, як представнику українського народу у Верховній Раді України, здійснювати конституційне право на участь в управлінні державними справами шляхом реалізації депутатських повноважень».

Я.МЕНДУСЬ просив суд прийняти позовну заяву в провадження, зобов`язати відповідача опублікувати в «Офіційному віснику Президента України» оголошення про відкриття провадження у даній адміністративній справі, й визначити незаконним і недійсним з дня його ухвалення Указ Президента про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 30 вересня.

В той же час Печерський районний суд Києва своєю ухвалою від 13 липня відмовив у відкритті провадження за позовною заявою Я.МЕНДУСЯ.