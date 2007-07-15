Ув`язнений-француз влаштував втечу у день взяття Бастилії

У Франції в день святкування взяття Бастилії 14 липня з в`язниці міста Грасс втік ув`язнений.

Паскаль Пайє, засуджений на 30 років тюрми за вбивство інкасатора, втік з в`язниці на вертольоті, яким управляли його спільники, передає Бі-Бі-Сі.

Вертоліт вони вкрали в каннському аеропорту і приземлилися на даху в`язниці.

Як повідомляє поліція, ув`язнений і його спільники висадилися в місті Бріноль департаменту Вар і втекли, звільнивши пілота вертольота.

На рахунку Пайє вже були дві втечі на вертольоті: перша відбулася в 2001 році, а друга - в 2003.

Президент Франції Ніколя Саркозі якраз днями відмовився підписувати указ про помилування увязнених в день узяття Бастілії, порушивши таким чином багаторічну традицію.