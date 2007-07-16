”Советское шампанское” стане австрійським

Власники Київського заводу шампанських вин «Столичний» близькі до завершення операції з продажу підприємства. Покупець — відомий в світі виробник ігристих вин Henkell&Sohnlein Sektkellereien групи Henkell&Sohnlein. Антимонопольний комітет України вже дав дозвіл австрійській компанії на покупку контрольного пакету акцій «Столичного».

За неофіційними даними, зараз підприємство підконтрольне Федору Шпигу і Олександру Деркачу. Як повідомляють джерела «Дела», операція з придбання найбільшого виробника ігристих вин в Україні буде завершена вже в найближчі дні. На підприємстві відмовляються коментувати майбутню операцію. «Всю інформацію ми обнародуємо на початку наступного тижня», — повідомила PR-менеджер КЗШВ «Столичний» Поліна Корчева. За її словами, частка ринку підприємства в національному виробництві ігристих вин за підсумками 2006 року становить 23%. Виробнича потужність заводу — 24 мільйони пляшок в рік.

За словами старшого економіста компанії «Блейзер Фундація» Олега Устенка, прихід іноземного інвестора на київський завод шампанських вин «Столичний» дозволить модернізувати підприємство. А це неодмінно позначиться на збільшенні продажів його продукції.

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