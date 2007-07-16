У крісло Богатирьової сів Ткаченко
12:14, 16 липня 2007Суспільство
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Рішення ухвалено 14 липня
|Олександр Ткаченко
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТПУ, рішення про обрання О.ТКАЧЕНКА було ухвалене 14 липня на спільному засіданні з`їзду і Наглядової ради Тендерної палати України.
На засіданні також було ухвалено рішення, що посаду голови Наглядової ради ТПУ, яку раніше обіймав О.ТКАЧЕНКО, обійматиме народний депутат V скликання Михайло МЕЛЬНИЧУК (фракція СПУ).
Першим віце-президентом ТПУ став академік Юрій ПАХОМОВ - радник прем`єр-міністра України.
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА днями заявила про складання повноважень почесного президента Тендерної палати України через те, що її спроби реформувати сферу держзакупівель наражались на «нерозуміння» і «опір».
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