В Україні буде спека

Завтра в Україні очікується малохмарна, спекотна погода, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-23°; вдень 29-34°, у південній частині місцями 35-37°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°. На Закарпатті без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 32-34°, місцями 35-37° (у горах вночі 11-16°, вдень 17-22°).

18-19 липня - суха спекотна погода. Температура у південній та центральній частині вночі 22-27°, вдень 33-38° (на узбережжі морів 29-34°); на решті території вночі 18 липня 17-22°, 19 липня (крім східних областей) 20-25°, вдень 30-34°, місцями 35-38°. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. На Закарпатті суха спекотна погода; температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями 36-38° (в горах вночі 13-18°, вдень 20-25°).

20-21 липня - спекотна погода з температурою вночі 19-25°, вдень у південній частині (крім узбережжя морів), східних, а 21 липня і в центральних областях 35-39°, місцями 40°; на решті території 30-34°, 21 липня у північних областях місцями 35-38°. Без опадів, лише 21 липня у західних областях в окремих районах короткочасний дощ, гроза. На Закарпатті переважатиме суха спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 31-36° (в горах вночі 15-20°, вдень 21-26°).

22-26 липня - без опадів, лише 22 липня у західній частині, 23-24 липня і у північних областях місцями короткочасні грозові дощі. Температура істотно не зміниться, лише у західних, а 23-24 липня і у північних областях знизиться на 3-5°.

У Києві та області у вівторок очікується малохмарна погода. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°; по області вночі 14-19°, вдень 29-34°.

18-19 липня - суха спекотна погода. Температура вночі 18 липня 17-22°, 19 липня 20-25°, вдень 30-34°, місцями 35-37°. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

20-21 липня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень 30-34°, 21 липня місцями 35-38°.