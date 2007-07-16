Валентин Гафт їде до Києва у новому образі

18 липня о 19.00 у київському Театрі оперети відбудеться творчий вечір народного артиста Росії, актора московського театру «Современник» Валентина ГАФТА.

Як повідомили УНІАН організатори, Український фонд миру запросив В.ГАФТА до Києва для того, щоб познайомити глядача з іншою, абсолютно унікальною іпостассю цього майстра.

Організатором вечора виступила продюсерська компанія «Едвайс».

Останню театральну роботу В.ГАФТА у новому спектаклі Галини ВОЛЧЕК «Заєць Love story» критики і глядачі називають сповідувальною. Цей спектакль у рамках гастролей театру «Современник» київський глядач зможе побачити у березні 2008 року.