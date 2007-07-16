На полігоні «Широкий лан» підірвалися два військовослужбовці

На полігоні «Широкий лан» двоє військовослужбовців строкової служби зі складу полігонної команди при спробі розібрати вибухонебезпечний предмет отримали поранення легкого і середнього ступенів.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, обох постраждалих госпіталізовано. За словами лікарів, загрози їхньому життю немє.

Причини й обставини, які призвели до порушення правил поводження із вибухонебезпечними предметами, з’ясовують офіцери Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.