Шуфрич відвідав отруєних весілян

Кількість людей, які звернулися до медзакладів із скаргами на отруєння у Володимирецькому районі на Рівненщині, досягла 106 осіб, з яких 21 дитина.

Раніше повідомлялося, що 14 липня під час весілля у селі Малий Желудськ Володимирецького району Рівненщини отруїлися через вживання нескісних продуктів 91 особа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в області, станом на 16 липня 58 потерпілих госпіталізовано у Володимирецьку центральну районну, 48 – у Кузнецовську міську лікарні. Стан потерпілих на даний час задовільний.

На місце надзвичайної ситуації терміново гелікоптером прибув міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ. За участю керівника МНС відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де керівництво області проінформувало міністра про хід ліквідації надзвичайної ситуації та вжиті першочергові заходи. Н.ШУФРИЧ відвідав хворих людей безпосередньо у лікувальних закладах Володимирця та Кузнецовська, а також поспілкувався з медичним персоналом.

В інтерв’ю журналістам міністр МНС повідомив, що за попереднім висновком фахівців, причиною отруєння є сальмонельоз, а спричинили до нього, – порушення правил зберігання продуктів та недотримання санітарних норм під час приготування страв. Н.ШУФРИЧ запевнив, що необхідні медикаменти потерпілим надасть Міністерство охорони здоров’я, а в разі необхідності для лікування людей буде використано кошти резервного фонду Кабінету міністрів.

Наразі на місці події працює група фахівців під загальним керівництвом Головного управління МНС України в Рівненській області.