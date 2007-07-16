Ющенко привітав Вячеслава Брюховецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав із 60-річчям В’ячеслава - президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» (до 1 вересня поточного року В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ залишається президентом НУКМА).

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Вірю, що Ваш професіоналізм, багатий життєвий досвід і надалі служитимуть задля блага українського народу».

Глава держави підкреслив, що саме завдяки зусиллям В.БРЮХОВЕЦЬКОГО Національний університет «Києво-Могилянська академія» сьогодні відзначається демократичністю управління та високим рівнем викладання, зі стін цього закладу вийшла когорта молодих фахівців з активною громадянською позицією. «Високо ціную Вас як патріота, професіонала та громадського діяча», – говориться у вітанні.

Вітання від імені Президента України під час урочистої церемонії в Національному університеті зачитав перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

25 червня В.ЮЩЕНКО за особистий внесок у відродження України як держави та заслуги у розвитку освіти та науки своїм указом присвоїв В.БРЮХОВЕЦЬКОМУ звання Героя України із врученням ордена Держави. Президент вручив В.БРЮХОВЕЦЬКОМУ нагороду особисто під час урочистого зібрання з нагоди 11-річчя Конституції України.

*** В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ – доктор філологічних наук, член комісії зі справ України в ЮНЕСКО. Беззмінний ректор «Києво-Могилянської академії» з 1992 року. На початку липня цього року президентом Національного університету «Києво-Могилянська академія» обрано Сергія КВІТА – декана факультету соціальних наук та соціальних технологій університету.