МОЗ не бачить загрози для населення в районі аварії на Львівщині

Загрози для населення Львівської області у районі аварії, що сталася внаслідок сходження з залізничної колії цистерн з жовтим фосфором, як такої немає.

Про це УНІАН заявили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У прес-службі зауважили, що хмару, яка утворилася внаслідок горіння фосфору, вітром було віднесено від населених пунктів у бік лісу.

Також у прес-службі МОЗ повідомили, що загалом фахівцями було оглянуто й опитано п’ять тисяч місцевих жителів, і що “симптомів (отруєння – УНІАН) як таких немає”. Близько 20 людей поскаржилися на головний біль, і їх буде детально обстежено додатково.

Питання про евакуацію людей МОЗ не ставить, оскільки, за словами представників прес-служби, такої потреби немає.

Кількість госпіталізованих ліквідаторів аварії не збільшилася – 14 перебувають у стаціонарі, при цьому один з них - у важкому стані, 13 – у середньому. Ще двое ліквідаторів отримують амбулаторне лікування.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області. О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано. Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців. Госпіталізовано 14 постраждалих.

Жовтий фосфор – сильно отруйна, вогненебезпечна речовина, що може завдати суттєвої шкоди здоров’ю людини та навколишньому середовищу.