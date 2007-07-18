Завдання хімічних військ – не допустити повторного займання цистерн з фосфором

На особовий склад 704-го окремого полку радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту Західного Оперативного командування, що прибув з технікою в район виливу фосфору, покладено завдання - недопущення повторного займання цистерн з фосфором і локалізація наслідків впливу хімічних речовин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні, 17 липня о 17.00 до місця аварії прибуло близько 50 військовослужбовців та 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки 704-го окремого полку радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту, котрий дислокується в м. Самбір Львівської області.

Серед них – АРС-14 - 14 одиниць спеціально призначена для дезактивації місцевості та РХМ-4-0,1-РХ на базі БТР-80, яка проводитиме хімічну розвідку території.

Основне завдання, покладене на них, – недопущення повторного займання цистерн з фосфором і локалізація наслідків впливу хімічних речовин. Військові розвідники, згідно з поставленим завданням, досліджуватимуть всю уражену фосфором територію та визначать найбільш забруднені місця, щоб якнайшвидше розпочати їх ліквідацію спеціальними засобами. З цією метою використовуватиметься кальцинована луга (сода).

У подальшому, в разі необхідності, сили і засоби Збройних Сил України будуть нарощуватися. Ситуацію в районі надзвичайної ситуації цілодобово відслідковують оперативні групи Генерального штабу ЗС України та Західного оперативного командування.

На кінець дня у стані підвищеної готовності до виконання завдань з ліквідації наслідків техногенної катастрофи залишаються військові підрозділи, дислоковані на території Золочівського, Радехівського, Бродовського та Кам’янка-Бузького районів.