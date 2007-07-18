МНС не виявив перевищення допустимих концентрацій окислів фосфору

У районі техногенної катастрофи, що сталася 16 липня на Львівщині внаслідок аварії вантажного потяга, перевищення гранично допустимих концентрацій окислів фосфору в межах населених пунктів не виявлено.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, з метою виявлення масштабів розповсюдження продуктів горіння жовтого фосфору продовжується моніторинг довкілля. За результатами лабораторних досліджень обласної СЕС та лабораторії екологічної інспекції Львівської області перевищення гранично допустимих концентрацій окислів фосфору в межах населених пунктів не виявлено.

Силами МНС та Львівської залізниці продовжується зрошення пошкоджених цистерн і забрудненої території водою та ізоляція їх від повітря пожежною піною. Розпочато роботи з відновлення пошкодженої залізничної колії, ведеться підготовка підняття непошкоджених цистерн та засипки грунтом забрудненої фосфором території.

В населених пунктах району надзвичайної ситуації медичними працівниками та представниками органів місцевого самоврядування продовжується надання мешканцям медичної та соціально-психологічної допомоги (евакуйовано до оздоровчих закладів 59 дітей).

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 136 чол. особового складу та 36 од. техніки від МНС, 8 пожежних потягів “Укрзалізниці”, 100 працівників МВС, 53 чол. особового складу та 15 од. техніки Міноборони, 20 чол. особового складу та 4 од. техніки Держспецтрансслужби, 12 бригад швидкої медичної допомоги. Додатково залучено аварійно-рятувальні підрозділи хімічного захисту Державної (спеціальної) воєнізованої аварійно-рятувальної служби МНС з міст Дніпродзержинськ, Калуш, Кривий Ріг, Марганець та Миколаїв.

Сьогодні планується робота з представниками підприємства виробника жовтого фосфору з Республіки Казахстан і відпрацювання остаточного рішення щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня для розслідування причин аварії з вантажним поїздом, ліквідації її наслідків та надання допомоги потерпілим створено Урядову комісію з представників МНС, МЗС, МОЗ, Міноборони, МВС, Мінфіну, Мінтрансзвязку, Мінприроди, Мінпромполітики, СБУ, Львівської облдержадміністрації, Генеральної прокуратури, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потягу. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. О 22.29 16 липня гасіння пожежі завершено та локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.

У військово-клінічному центрі Міноборони України у Західному регіоні станом вчорашній вечір перебувало 15 потерпілих від розливу фосфору.