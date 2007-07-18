Польща пропонує Україні допомогу у ліквідації наслідків ”фосфорної” катастрофи

У польському міністерстві охорони навколишнього середовища заявили, що Польща готова допомогти Україні в ліквідації наслідків аварії, яка трапилася у Львівській області.

Як повідомили в Крайовому центрі у справах порятунку у Варшаві, ешелон, який зазнав катастрофи в Україні, їхав із Казахстану, транзитом через Польщу в Голландію. Його мали перевантажити на малій залізничній станції неподалік Кракова, передає Радіо Свобода.

Коли польські пожежники у Жешуві дізналися про катастрофу, вони самі зателефонували, щоб заявити про свою готовність взяти участь у рятівній акції. Як сказав Радіо Свобода капітан Піотр Фурман з Підкарпатської державної пожежної служби у Жешуві, офіцер відповідальний за контакти з Україною двічі безрезультатно дзвонив до Львова. Лише за третім разом йому вдалося встановити контакт. У відповідь він почув, що українці відмовляються від допомоги.

Як сказали у польському міністерстві захисту навколишнього середовища, коли українська сторона звернеться за допомогою, Польща готова допомогти.

Віце-міністр у польському міністерстві охорони середовища Марек Галиняк зазначив: «Завжди можна направити, наприклад, експертів, навіть з Міністерства охорони навколишнього середовища, які знаються на ліквідації наслідків хімічних забруднень. Це масштабні акції, які пов`язані з усуненням шару забрудненої землі та знешкодженням отруйних речовин».

Заступник міністра Марек Галиняк також зауважив, що польські служби ведуть постійний моніторинг, чи катастрофа не несе негативних наслідків для Польщі.

Тим часом польські екологи б`ють на сполох. На їхню думку, слід заборонити приймати залізничні ешелони з хімічними речовинами, які везуть у Польщу зі Сходу – з огляду на поганий стан залізничної інфраструктури та вагонів.

Польський еколог Марек Крида наголосив: «Якщо часто згадуємо про загрозу від терактів, мусимо знати, що ці ешелони, які ідуть до Польщі зі Сходу – своєрідні «хімічні бомби на колесах». Якщо хтось використав би нагоду і випустив таку речовину, це було б так само небезпечне для людей, як вживання радіаційних матеріалів або хімічних бойових газів».

У Польщі велика катастрофа поїзда з хімічним вантажем мала місце в 1989 році на станції в центрі міста Білосток у північно-східному регіоні країни. Протягом останніх 20-ти років у подібних катастрофах поїздів у Польщі людських жертв не було.