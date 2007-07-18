Головним з розслідування причин техногенної аварії призначили Кузьмука

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2007 р. №530 створено Урядову комісію з розслідування причин аварії на залізниці, що сталася у Львівській області.

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Згідно з документом, комісію очолив віце-прем`єр-міністр Олександр КУЗЬМУК. Його заступником призначений міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ. До складу комісії увійшли перший заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир АНТОНЕЦЬ, головний інспектор Міноборони Іван АПАРШИН, перший заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ, заступник голови Держгіпромнагляду Олександр ДОЛМАТОВ, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, заступник міністра внутрішніх справ Микола КУП’ЯНСЬКИЙ, заступник міністра охорони навколишнього природного середовища Степан ЛИЗУН, заступник міністра фінансів Сергій МАКАЦАРІЯ, директор департаменту розвитку хімічної промисловості Мінпромполітики Володимир МЄШКОВ, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Валерій П’ЯТАК, головний консультант Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Андріан РЕВЮК, заступник голови СБУ Олег СКЛЯР, начальник Головного управління нагляду за виконанням заходів на транспорті Генеральної прокуратури України Геннадій ТЮРІН, заступник міністра економіки Сергій ЧЕЛНОКОВ.