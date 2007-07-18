Один з власників розлитого фосфору оголошувався в розшук Інтерполом

Власником 15 цистерн з жовтим фосфором, які зійшли з рейок 16 липня, є компанія «Казфосфат». Про це пише газета "Дело".Казахстанська преса пов`язує цю фірму з громадянами Ізраїлю Левом Лєваєвим і Аркадієм Гайдамакою. За даними агентства «ЦентрАзії», останній з бізнесменів оголошувався в розшук Інтерполом на вимогу Франції. Зараз обидва підприємці проживають в Ізраїлі.

"Ура-Информ"пише, що в Україні бізнесмен Лев Лєваєв, власник Africa Israel Group, відомий своїми планами будівництва в Запоріжжі великомасштабного торгового центру загальною площею близько 150 тис. квадратних метрів. У квітні поточного року Africa Israel Group оголосила про придбання близько 4,7 гектарів землі в Запоріжжі. Бізнесмен Аркадій Гайдамака (Арьє Бар-Лев) народився 8 квітня 1952 року в Бердичеві (Житомирська область).

Небезпечний вантаж «Казфосфата» слідував до Польщі і його орієнтовна вартість становить близько 3 мільйонів доларів.

В той же час експерти переконані, що основного збитку від аварії завдано не власникам вантажу, а навколишньому середовищу і жителям Львівської області. За оцінками високопоставленого джерела в МНС, попередня інформація про аварію дозволяє говорити, що на ліквідацію всіх її наслідків необхідно витратити близько 100 мільйонів гривень. При цьому майже всю суму доведеться сплатити державі. Адже страхове відшкодування в цьому випадку не перевищить 2 мільйони гривень.