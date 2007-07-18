Погода на 19-23 липня

19 липня на території України утримається спекотна погода з температурою вночі 19-24°, у східних областях 14-19°; вдень 32-37°, у південних та центральних областях місцями 38-40°. Без опадів, лише вдень у Львівській, Волинській та Рівненській областях пройдуть окремі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 19-24°, вдень 32-37° (в горах вночі 13-18°, вдень 22-27°).

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

20-21 липня на більшій частині території України утримається суха спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень 32-37°, у південних та Вінницькій області місцями 40-41° (на узбережжі морів 27-32°). Лише в західних областях та північній частині країни очікуються окремі грозові дощі; температура вночі 17-22°, вдень 20 липня 26-31°, 21 липня (крім півночі Лівобережжя) 29-34°, на Прикарпатті місцями до 37°. Вітер східний, південно-східний, 3-5 м/с. На Закарпатті: спекотна погода без опадів, лише вдень 21 липня місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 19-24°, вдень 32-37° (в горах окремі грозові дощі; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°).

22-23 липня буде спекотна погода з температурою вночі 18-24°, на півдні до 27°; вдень у південній частині (крім узбережжя морів) 35-39°, місцями 40-41°, на решті території 30-34°, 23 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях вдень спека послабшає до 25-30°, на крайньому заході до 22-24°. Без опадів, лише у західних областях, вночі 22 липня на півночі Лівобережжя, а 23 липня і у північних областях окремі короткочасні дощі, грози. На Закарпатті: окремі короткочасні дощі, грози (вночі 22 липня переважно без опадів), температура вночі 19-24°, вдень 22 липня 30-34°, 23 липня спека послабшає до 25-30°; в горах вночі 11-16°, вдень 17-22°.

У Києві та області 19 липня буде с суха спекотна погода з температурою у Києві вночі 22-24°, вдень 34-36°; по області вночі 19-24°, вдень 32-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

20-21 липня - мінлива хмарність. Окремі грозові дощі. Вітер східний, південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 20 липня 26-31°, 21 липня 29-34°.

22 липня буде спекотна переважно без опадів погода з температурою вночі 19-24°, вдень 30-34°; 23 липня окремі короткочасні дощі, грози, вночі температура істотно не зміниться, вдень спека послабшає до 25-30°.