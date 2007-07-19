Інтерпол відкриє першу в світі школу боротьби з корупцією

Інтерпол відкриє у Відні першу в світі міжнародну школу боротьби з корупцією, передає в середу агентство Франс Прес з посиланням на заяву організації.

Угоду про створення школи підписали генсек Інтерполу Рональд Ноубл і міністр внутрішніх справ Австрії Гюнтер Платтер.

Це заклад, який зможе вміщати до 700 студентів, "забезпечить академічну освіту і дослідження високого рівня для поліцейських і фахівців у сфері боротьби з корупцією в усьому світі в таких галузях, як відстеження і повернення майна, відмивання грошей, розвиток досліджень і контролю у сфері допомоги країнам, що розвиваються, судова бухгалтерія та етика", зазначено в повідомленні Інтерполу.

За даними агентства, школа буде розташована в палаці Kaunitz-Wittgenstein неподалік Відня. При цьому уряд Австрії надасть половину з 11 мільярдів євро, необхідних для переобладнання будинку до сучасної освітньої установи.

За словами Ноубла, Інтерпол звернувся із цією пропозицією до уряду Австрії, оскільки той вже має досвід розміщення великих міжнародних організацій. Зокрема, у Відні розташоване Управління ООН у справах наркотиків і злочинності (UNODC), з яким школа боротьби з корупцією повинна буде налагодити пряму співпрацю.

Бюджет першої антикорупційної школи на перші три роки становитиме 15 мільйонів євро, а її офіційне відкриття планується на 2009 рік.

РІА "Новости"