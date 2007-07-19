На місці аварії піднято 2 цистерни, 9 цистерн латаються на місці

На даний час на Львівщині на місці аварії вже піднято та завантажено на залізничні платформи 2 цистерни з жовтим фосфором.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Міністерства охорони здоров’я. На 9 цистернах здійснюються роботи з ліквідації пробоїн і тріщин. Цілодобово підтримується подача пожежної піни на пошкоджені цистерни та забруднену фосфором територію. За результатами моніторингу довкілля (повітря, води, грунту, продуктів рослинництва) фахівцями санепідемслужби відхилення від діючих номативів не виявлені. Протягом дня повторно відібрані з 17 сіл Буського, Радехівського і Бродівського районів 21 проба повітря, 37 проб води та 14 - грунту.

На 20 липня заплановане підняття, завантаження і транспортування цистерн із жовтим фосфором; роботи з ліквідації пошкоджень цистерн; постійна подача пожежної піни на пошкоджені цистерни і забруднену фосфором територію; здійснення моніторингу довкілля тощо.

Станом на вечір 19 липня обстановка в зоні надзвичайної ситуації перебуває під повним контролем.

З початку виникнення надзвичайної ситуації госпіталізовані 152 особи (з них 27 дітей), у тому числі 14 рятувальників МНС, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі, 3 медичних працівники, які надавали невідкладну медичну допомогу в зоні надзвичайної ситуації, решта – жителі навколишніх населених пунктів. Тяжких хворих немає. 6 працівників МНС перебувають у стані середньої тяжкості, стан решти 8 - задовільний.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяні 173 рятувальники та 39 одиниць техніки МНС, 8 пожежних і 3 відновлювальних потяги Укрзалізниці, 200 працівників МВС, 66 військовсолужбовців і 22 одиниці техніки Міноборони, представники підприємства з виробництва жовтого фосфору - ТОВ «Казфосфат» (Республіка Казахстан) та 138 медпрацівників, задіяних до проведення профілактичних оглядів населення.