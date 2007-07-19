З дводенним візитом в Україні перебуває американська військова делегація на чолі з начальником оперативного управління сухопутних військ ЗС США в Європі бригадним генералом Девідом ПЕРКІНСОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, метою візиту є подальше поглиблення співробітництва між командуванням Сухопутних військ Збройних Сил України та сухопутних військ США в Європі, обмін досвідом з питань реформування органів управління сухопутних військ та продовження надання допомоги щодо підготовки офіцерів та сержантів для Сухопутних військ ЗС України.

Під час робочої зустрічі командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Іван СВИДА та генерал Д.ПЕРКІНС обговорять низку важливих питань, що становлять взаємний інтерес.

Також представники американської делегації відвідають центр імітаційного моделювання інформатизації штабів НАОУ під час проведення навчань «Стрімкий тризуб – 2007».

Військовими США заплановано відвідати об’єкти 232-го загальновійськового полігону в Яворові. Наприкінці візиту начальником оперативного управління сухопутних військ ЗС США в Європі генералом Д.ПЕРКІНСОНОМ буде проведений брифінг на тему: «Система підготовки частин ППОС та забезпечення їх взаємосумісності, система підготовки сержантів». У брифінгу візьме участь тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Леонід ПОЛЯКОВ.

Візит американської делегації до України завершиться 20 липня.