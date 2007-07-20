Лондонський метрополітен збанкрутував. Як передає Лента.ру, в 2003 році компанія Metronet Rail, що управляє лондонським метро, підписала 30-річний контракт, згідно з яким мала реконструювати 12 ліній лондонського метро і залучити з цією метою 17 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 35 мільярдів доларів). Проте компанія не змогла виконати умови контракту і сплатити борги, що накопичилися.

В той же час, мер Лондона Кен ЛІВІНГСТОН заявив, що банкрутство Metronet Rail не потягне за собою підвищення цін на проїзд, повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з даними Mercer Consulting, зараз вартість проїзду в лондонській підземці є найвищою в світі. Найдешевший квиток обходиться пасажирам в чотири фунти стерлінгів (приблизно, вісім доларів).

Тепер британським платникам податків, можливо, доведеться узяти на себе оплату боргів Metronet, які складають два мільярди фунтів стерлінгів (понад чотири мільярди доларів). Проте К.ЛІВІНГСТОН вважає, що відшкодування боргу - завдання уряду країни. Саме уряд Великої Британії виступав за створення приватно-державного партнерства (public-private partnership), в рамках якого здійснювалася співпраця з Metronet.

Metronet є спільним підприємством, до якого увійшли WS Atkins Plc, Balfour Beatty Plc, Bombardier Inc., Electricite de France SA, і Thames Water Plc. Холдинг вів роботи на дев`яти лініях метрополітену Лондона, іншими трьома управляє Tube Lines Ltd.