Депутат назвав головну ваду нового Генплану Києва

Головною вадою нового Генерального плану Києва та його приміської зони до 2025 року є те, що він не забороняє будівництво у межах історичного ареалу, а лише встановлює правила, які поки що не набули остаточного вигляду.

Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Будь-яке будівництво в історичному ареалі треба заборонити і дозволяти його лише за консолідованою згодою Київради, Верховної Ради і Міністерства культури. Адже у протилежному випадку бездумна руйнація історичного середовища столиці триватиме. Зараз, коли існує мораторій на будівництво в охоронній зоні Софії Київської, прийнятий Київрадою, сама ж Київрада намагається його порушити. Так само вона буде порушувати правила забудови, прописані в Генплані», - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ.

Крім того, голова комісії відзначив ще одну проблему, через яку необхідно заборонити будь-яке будівництво в історичному центрі міста: шляхом внесення правок з голосу безпосередньо у сесійній залі Київради депутати часом змінюють проекти рішень до невпівзнаваності.

Депутат відзначив також і позитивну рису Генплану. «Усі пам’ятко-охоронні зони та історичну забудову зібрано у два цільних ареали. Тобто, тепер існуватиме чітка межа, очевидна суцільна лінія, в середині якої знаходиться історична забудова, чого раніше не було», – пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

Прийняття київською владою Генерального плану очікується до Нового року. Під час обговорення висловлювались сподівання, що до прийняття значна його кількість вад буде усунена.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини Віктор ВЕЧЕРСЬКИЙ на розширеній колегії КМДА зазначив, що сучасна забудова заборонена лише безпосередньо на території пам’яток і заповідників, на всіх інших територіях забудова регламентується диференційовано з установленими граничними параметрами по висоті.