Діагноз “хімічне отруєння” поставлено 14 рятувальникам і трьом лікарям
18:14, 20 липня 2007Суспільство
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Решта проходять обстеження
Офіційний діагноз “хімічне отруєння” поставлено 14 рятувальникам і трьом лікарям, які постраждали внаслідок аварії потяга з фосфором у Львівській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ.
За його словами, всього на даний час госпіталізовано 184 особи, з них 52 дитини. Вони проходять обстеження.
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