Офіційний діагноз “хімічне отруєння” поставлено 14 рятувальникам і трьом лікарям, які постраждали внаслідок аварії потяга з фосфором у Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ.

За його словами, всього на даний час госпіталізовано 184 особи, з них 52 дитини. Вони проходять обстеження.