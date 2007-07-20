Ющенко, Кузьмук, Олійник і Плющ оглядають місце аварії потяга з фосфором

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на місце аварії потяга з фосфором поблизу села Ожидів Буського району Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО прибув у супроводі віце-прем’єр-міністра Олександра КУЗЬМУКА, голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА і секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА.

Президент і супроводжуючі особи у даний момент оглядають залізничні цистерни.

О.КУЗЬМУК доповів Президенту про хід завантаження неушкоджених цистерн у напіввагони зі спеціальними захисними подушками.

Зараз за участю Президента розпочнеться оперативна нарада. Після завершення наради В.ЮЩЕНКО вирушить у Буську районну лікарню, де намір зустрінеться з постраждалими.

У рамках відвідання лікарні планується брифінг для журналістів.