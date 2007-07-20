Блок Тимошенко передав 200 тонн питної води мешканцям постраждалих сіл

Сьогодні Львівська, Закарпатська та Рівненська обласні організації Блоку Юлії Тимошенко, за дорученням лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, направили мешканцям сіл, які постраждали від техногенної катастрофи на Львівщині, 200 тонн питної води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у даний час перші сто тонн у пляшках ємністю 1,5 літра вже роздаються жителям постраждалих районів.