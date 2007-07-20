Сьогодні госпіталізовано 8 осіб із симптомами отруєння парами фосфору

Сьогодні у Буську районну лікарню (Львівська область) було госпіталізовано 8 осіб із симптомами отруєння парами фосфору.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у приймальному відділенні Буської центральної районної лікарні, куди незабаром має прибути Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомила медична сестра приймального відділення Оксана ЯНУШ, одна з госпіталізованих жінок перебуває в реанімаційному відділені, попередній діагноз – отруєння парами фосфору. Це 38-річна жителька с. Боложинів Буського району.

У лікарні жінка повідомила, що з моменту аварії в неї паморочилась голова, вона частково втрачала свідомість, відчувала нудоту та інші симптоми хімічного отруєння.

За прогнозами медиків, в наступні дні зростатиме кількість жителів з ураженого району, які відчуватимуть симптоми отруєння фосфором.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Міністерства охорони здоров’я, станом на сьогоднішній ранок у лікувальних закладах перебували 164 особи, що постраждали внаслідок аварії на залізниці у Львівській області, з них 34 дитини.