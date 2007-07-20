У Мінтрансі називають лицемірними заяви колишнього міністра

У Міністерстві транспорту та зв’язку України називають лицемірними заяви заступника керівника Секретаріату Президента Віктора БОНДАРЯ про стан транспортної галузі і дорікають йому за порушення на посаді міністра транспорту і зв’язку.

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства транспорту та зв`язку України, переданій УНІАН.

Міністерство висловлює жаль з приводу “лицемірних” заяв, розповсюджених посадовою особою такого високого рангу - заступником керівника Секретаріату Президента України Віктором БОНДАРЕМ.

“Замість того, щоб долучитись до ліквідації наслідків аварії на Львівщині, пан БОНДАР вирішив використати аварію як привід заявити про свої політичні та посадові амбіції - повернутись у крісло міністра транспорту та зв’язку”, - наголошується в заяві.

У Мінтрансі підкреслюють, що Микола РУДЬКОВСЬКИЙ після призначення на посаду міністра призупинив дію 148 рішень про відчуження майна. У прес-службі не зазначають, хто саме підписав вищезазначені рішення, але роблять висновок, що саме через це В.БОНДАР хоче повернутись на посаду.

У Мінтрансі також стверджують, що В.БОНДАР без посилання на джерело розповсюдив на сьогоднішньому брифінгу недостовірну інформацію про правила перевезення жовтого фосфору.

Також у міністерстві звинувачують Президента України Віктора ЮЩЕНКА та В.БОНДАРЯ у тому, що вони під час роботи в уряді не виконували закон “Про перевезення небезпечних вантажів”. “Питання ж безпеки транспорту зацікавило Президента лише після припинення корупційних схем в галузі, придуманих попередниками М.РУДЬКОВСЬКОГО”, - говориться в документі.

“Вихваляючи свої досягнення на колишній посаді, В.БОНДАР скромно промовчав про те, що у спадок від нього залишилось більше 7 тис. кілометрів рейок з простроченим строком експлуатації, надзвичайно зношені капітальні фонди, корупційні схеми видачі дозволів на вантажні перевезення, віддані невідомо кому порти і фактично заблокована реалізація проекту будівництва нового терміналу в аеропорту “Бориспіль””, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому брифінгу В.БОНДАР висловив думку, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ сам має заявити про відставку з посади міністра транспорту і зв’язку після аварій на залізниці і, в першу чергу, аварії потяга у Львівській області.

Також він звинуватив Міністерство транспорту і “Укрзалізницю” в недотримані вимог перевезень небезпечних речовин.

Довідка УНІАН. В.БОНДАР обіймав посаду міністра транспорту та зв`язку України з вересня 2005 року по серпень 2006 р.

ВР призначила М.РУДЬКОВСЬКОГО міністром транспорту та зв’язку після звільнення В.БОНДАРЯ.