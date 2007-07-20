Один з ліквідаторів аварії ”фосфорного потягу” у критичному стані

Виконуючий обов’язки начальника самостійної державної пожежної частини м. Буcька Роман ІВАСЬКІВ знаходиться у реанімаційному відділені у центральному клінічному госпіталі Міністерства оборони у Львові.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, Р.ІВАСЬКІВ був серед перших ліквідаторів пожежі «фосфорного» потягу в с.Ожидів і отримав значні опіки внутрішніх органів та органів дихання.

П.ВАСИЛЕНКО уточнив, що стан рятувальника не є критичним, він надійшов до лікарні в тяжкому стані і на даний час перебуває в реанімації, однак його стан почав покращуватися і загрози життю немає.

Натомість інформацію про критичний стан Р.ІВАСЬКІВА було отримано від джерел медиків.

Водночас у Буській районній лікарні повідомили про збільшення кількості рятувальників, які щодня звертаються до медиків із симптомами отруєння хімічними речовинами.