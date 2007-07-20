Правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив викрадені з храмів ікони

У місті Ромни Сумської області співробітниками міліції затримали чоловіка, який перевозив викрадені з місцевих храмів ікони.

Як повідомила УНІАН співробітник Центру зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Сумській області Галина КОЖЕДУБОВА, салон автомобіля, який вночі для перевірки зупинив наряд патрульної служби, був заставлений великими плетеними скринями та сумками з іконами, картинами та іншими старовинними речами.

На цей час правоохоронці вже мали інформацію про водія цього автомобіля. Їм було відомо, що протягом останніх десяти років 35-річний житель Ромен займався купівлею та продажем старовинних монет, а останні півроку зацікавився старовинними іконами. Саме цієї ночі він з великою партією старожитностей їхав на один з київських ринків.

Під час огляду салону автомобіля патрульні знайшли велику партію товару, походження якого викликало підозру, водія доставили у місцеве відділення міліції.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника Роменського відділу міліції Юрій ЯРОВИЙ, в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що 7 із 34 знайдених ікон у травні цього року було викрадено з церкви Липоводолинського району Сумської області, а дві – з храму в Лебединському районі. До того ж було встановлено, що днями цей чоловік продав невідомим покупцям три найдорожчих ікони з цієї колекції – одна на срібному, а дві – на золотому окладах. На «чорному ринку» ціна однієї з ікон становила три тисячі доларів.

Крім ікон, затриманий перевозив старовинні статуетки з порцеляни, за попередньою оцінкою, роботи початку ХХ сторіччя, колекцію фотографій і літографій, стародавні українські вишиванки й 11 картин невідомих художників минулого сторіччя. Поки експерти з`ясовують походження й цінність даної колекції, міліція відпрацьовує всі зв`язки затриманого, у машині якого виявилися ікони, викрадені в різних містах і селах області. Правоохоронці не виключають, що крадіжки з храмів були й на території сусідніх із Сумською областей.

За даним фактом порушено кримінальну справу за 185 статтею Кримінального кодексу України – “крадіжка”.