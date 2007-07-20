Американських солдатів навчать розпізнавати психічні розлади один в одного

Американська армія вирішила навчити всіх своїх солдатів розпізнавати симптоми травм головного мозку і посттравматичного стресового розладу (ПТСР), а також не соромитися звертатися по медичну допомогу при цих захворюваннях. Крім того, була збільшена тривалість відпустки і запроваджені додаткові вихідні дні після бойових дій у військовослужбовців в Іраку і Афганістані, повідомляє Associated Press.

18 липня стартувала програма, покликана навчити мільйон солдатів як усередині країни, так і тих, що служать за кордоном, зокрема в «гарячих точках». Доступ до цієї програми матимуть також сім`ї військовослужбовців.

Було ухвалено використовувати програму «ланцюгового навчання», коли предмет спочатку вивчають командири, а потім доводять його до підлеглих. Одногодинні заняття проводитимуться в групах по 40 осіб із застосуванням відеоматеріалів, слайдів і роздруківок з відповідями на питання, що найчастіше ставляться.

Така ініціатива викликана тим, що травми головного мозку і ПТСР - найчастіші розлади у учасників бойових дій – за офіційними даними їх виявляють у 20% солдатів. Основний постулат освітньої програми виголошує, що легкі мозкові травми, такі як струс, і ПТСР є достатньо серйозними і потребують медичної допомоги. Мета програми – навчити військовослужбовців розпізнавати симптоми цих захворювань у себе і товаришів по службі, а також проінформувати їх про наявні види лікування.

За словами начальника управління кадрів армії США генерала-лейтенанта Джеймса Л. Кемпбелла (James L. Campbell), у питанні звернення по медичну допомогу є й культурна проблема: службовці бояться діагностики психічних порушень, вважаючи, що їх можуть визнати непридатними до служби. Тому друга мета програми – зруйнувати цей стереотип і переконати солдатів, що своєчасне отримання допомоги - прояв особистої мужності і веде до підвищення боєготовності армії в цілому.

Медпортал.ру