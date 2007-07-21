Білорусь прямує до зміни прем`єра та власників нафтового бізнесу

У Білорусі найближчим часом почнеться приватизація об`єктів нафтохімічної галузі. Найімовірніше, це відбудеться після відставки нинішнього глави уряду республіки Сергія Сидорського, указ про яку, за даними газети "Коммерсант`", вже підписаний.

Передбачається, що указ президента Олександра Лукашенко про відставку уряду буде оприлюднений вже ближчим часом. Експерти пояснюють рішення білоруського лідера у тому числі і не кращою економічною ситуацією в країні. Зокрема, за період з січня по травень сформувалося негативне сальдо зовнішньої торгівлі в $1450,7 млн., що майже вдвічі більше, ніж в аналогічний торішній період.

Крім того, далися взнаки й невдалі переговори, які С.Сидорський наприкінці минулого року вів з компанією "Газпром" щодо постачання до Білорусі російського газу.

Очікується, що головним підсумком відставки стане приватизація об`єктів, в яких зацікавлені в тому числі й російські компанії. У приватні руки може перейти компанія "Білнафтохім", частина нафтопереробних компаній, а також підприємства з виробництва добрив.

Що ж до майбутнього прем`єр-міністра Білорусії, то за даними "Коммерсанта`" одним з головних претендентів на цю посаду є нинішній глава МВС республіки Володимир Наумов.