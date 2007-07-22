На Львівщині вже підняли 8 цистерн з фосфором

В зоні надзвичайної ситуації на Львівщині тривають роботи з підняття і транспортування цистерн з жовтим фосфором.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину 22 липня вже піднято і завантажено на залізничні платформи 8 цистерн. Завершуються підготовчі роботи на дев`ятій цистерні. На 6 цистернах здійснюються роботи з ліквідації пробоїн та тріщин. Відновлено 25 метрів залізничної колії та укладено 50 метрів тимчасової колії для забезпечення роботи кранів. Цілодобово підтримується подача пожежної піни на пошкоджені цистерни та забруднену фосфором територію.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 175 чоловік особового складу та 41 одиниця техніки від МНС, 11 пожежних потягів Укрзалізниці, 203 чоловіки особового складу та 12 одиниць техніки МВС, 64 чололовіки особового складу та 22 одиниці техніки Міноборони, представники підприємства з виробництва жовтого фосфору - ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан та 162 медичні працівники.

На стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львівської області знаходиться 174 особи, з них 46 дітей. Вони проходять обстеження.

Управління ліквідацією наслідків аварії здійснює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з міністром МНС Нестором ШУФРИЧЕМ.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня для розслідування причин аварії з вантажним потягом, ліквідації її наслідків та надання допомоги потерпілим створено урядову комісію, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, у результаті чого хмара зазначених речовин розповсюдилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапило 14 населених пунктів Буського та Радехівського районів Львівської області, у яких проживає близько 11 тис. чоловік. Із 13 населених пунктів у добровільному порядку евакуйовано 984 мешканців.

Жовтий фосфор – сильно отруйна, вогненебезпечна речовина, що може завдати суттєвої шкоди здоров’ю людини та навколишньому середовищу.