Гроза і шквалистий вітер залишили без світла 497 населених пунктів України

В ніч з 22 на 23 липня внаслідок складних погодних умов (грозові дощі, шквалисті пориви вітру) та через спрацювання систем аварійного захисту ЛЕП в семи областях сталося знеструмлення 497 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Волинській області без електропостачання залишилось 240 н.п., у Рівненській - 103 н.п., у Київській - 92 н.п., в Житомирській - 37 н.п., у Львівській - 17 н.п., в Запорізькій - 5 н.п. та в Чернігівська - три н.п.

До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.