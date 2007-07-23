Пежо врізався у Запорожець: троє загиблих

Вчора в Криму в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, ще троє отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 6 км автодороги „Красноперекопськ-Сімферополь” водій автомобіля "Пежо-306 XS", рухаючись у напрямку Сімферополя, при виконанні обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "ЗАЗ-1102".

В результаті ДТП водій та два пасажири автомобіля "ЗАЗ" загинули на місці пригоди. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля, серед яких дитина 2001 року народження, та водій автомобіля "Пежо" отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до Красноперекопської ЦРЛ.