Мешканці с.Красне блокували залізницю, протестуючи проти ”фосфорних” вагонів

Жителі села Красне, що на Львівщині, які сьогодні близько 17-ї години перекрили залізничну колію на станції Красне, тимчасово припинили блокування до 3-ї години ночі. Про це повідомив депутат Львівської обласної ради Остап КОЗАК, який перебуває безпосередньо на місці події.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.КОЗАКА, до пікетувальників приїздив заступник голови Львівської облдержадміністрації та керівник штабу з ліквідації наслідків аварії під Ожидовим Валерій П’ЯТАК, який з посиланням на віце-прем’єра Олександра КУЗЬМУКА повідомив, що c. Красне теж буде внесено до зони ураження, і місцеві діти зможуть цього літа відпочити у таборах України.

“Мешканці стверджують, що вони нібито чули якийсь хлопок та бачили дим на станції. Вони також запевняють, що 6 вагонів з фосфором, відтранспортованих з Ожинова, перебувають саме на станції Красне”, - повідомив О.КОЗАК. За його словами, В.П’ЯТАК гарантував, що “до 3-ї ночі жодних подібних вагонів на станції не буде, і запропонував, аби громада с. Красне визначила контролерів, які б могли проконтролювати ситуацію».

При цьому О.КОЗАК зазначив, що особисто не бачив ніяких вагонів на станції Красне.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 липня, о 17.00 близько 200 жителів Львівщини перекрили залізничну колію на станції Красне, протестуючи проти транспортування, за їх словами, цистерн із Ожидова через цю станцію.