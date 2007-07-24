Алла Пугачова відкрила власну радіостанцію

Зірка російської естради Алла ПУГАЧОВА відкрила названу на честь себе радіостанцію "Алла".

Як передає NEWSru, радіостанція почала мовлення в минулі вихідні й поки функціонує в профілактичному режимі. Слухачі, які випадково потрапили на цю хвилю, не знайдуть ні розважальних шоу, ні програм новин, ні голосів діджеїв. Повноцінне мовлення радіо примадонни почне у вересні, після презентації.

А.ПУГАЧОВА має намір брати безпосередню участь у просуванні нового бренду, а не обмежуватися лише наданням легендарного імені. Незабаром на радіо "Алла" з`являться авторські програми примадонни, вона нерідко буде гостем студії. В найближчих планах – введення рубрики "Алло, Алла", в якій будь-який радіослухач зможе поставити запитання А.ПУГАЧОВІЙ і одержати на нього відповідь. Обіцяють, що часовий проміжок між питанням і відповіддю буде не більше тижня.

Радіо "Алла" займе частоту радіостанції "Русские песни" (98,8FM), що входить у Мовну корпорацію "Проф-медиа" (МКПМ). Учасники ринку вважають цей вибір вдалим і говорять, що бренд А.ПУГАЧОВОЇ забезпечить впізнанаваність радіостанції. Аудиторія нової станції - переважно жінки старші 30 років. А.ПУГАЧОВА одержуватиме частину від прибутку станції. За словами учасників ринку, частка співачки може становити менше 50%.