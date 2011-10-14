Троє працівників банків поцупили з Фонду гарантування вкладів 444 млн.

Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» в сумі 444 млн. 190 тис. грн., вчиненого службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський».

Яке повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства встановлено, що у 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків. При цьому частина громадян, переважно жителів Черкаської та Донецької областей, були на орендованому транспорті доставлені до банківських установ, де за матеріальну винагороду від 40 до 100 грн. склали необхідні для відкриття банківських рахунків документи. Решта громадян, також за матеріальну винагороду, надала нотаріально посвідчені довіреності особам, що мали безпосереднє відношення до цих банків, на підставі яких останніми й були відкриті відповідні банківські рахунки.

Службові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування «віртуальних» грошей на щойно відкриті рахунки. У подальшому це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо самі грошові кошти були отримані готівкою трьома особами, двоє з яких одночасно працювали як у ВАТ КБ «Національний стандарт», так і АКБ «Європейський».

Щодо одного зі співвиконавців злочинної схеми, колишньої радниці голови правління ВАТ КБ «Національний стандарт», 7 жовтня Шевченківським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Троє інших фігурантів справи перебувають на підписці про невиїзд.

Слідство у справі триває.