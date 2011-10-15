Тігіпко: вирок Тимошенко не вплине на інвестиції в Україну

Судовий вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО не вплине на інвестиційний клімат в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора під час прес-конференції у рамках XI Міжнародного економічного форуму у Трускавці віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

С.ТІГІПКО відмовився коментувати сам вирок суду. «Я не вважаю, що говорити про інвестиції в Україну безглуздо. Будуть дивитися не лише на політичні справи, а й на інвестиційні умови, закриття-відкриття бізнесу та інші складові. Коментувати вирок суду мені не слід. Я працюю у виконавчій гілці влади. Я можу прокоментувати в одному: мені не подобається, як працюють наші суди, особливо по лінії економіки», - зазначив С.ТІГІПКО.

«Президент надіслав цікавий законопроект – не судити за економічні злочини, а спершу компенсувати те, що мають заплатити. Не заплатив – тоді за грати», - зазначив С.ТІГІПКО і додав, що до судової гілки влади «сьогодні найбільша недовіра народу».