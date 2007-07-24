У Польщі затримали митників, які брали хабарі на українсько-польському кордоні

П’ятьох співробітників митного відділу пункту пропуску Медика-Шегині на польсько-українському кордоні (Підкарпатське воєводство, Республіка Польща) підозрюваних у хабарництві затримали польські правоохоронці.

Як передає кореспондент УНІАН, затриманим митникам (двом жінкам і трьом чоловікам) інкримінується багаторазове отримання хабарів у розмірах від 10 злотих (17 грн.) до 1,5 тис. злотих (500 доларів) за безперешкодне перевезення контрабанди. Крім того, четверо з них підозрюються у діяльності організованої злочинної групи.

Як повідомив речник Окружної прокуратури у Пшемишлі Даміан МІРЕЦКІ (Damian MIRECKI), загалом у справі уже фігурують 45 підозрюваних. Крім співробітників митниці, це також співробітники Прикордонної служби та подорожуючі, які вручали хабарі. На даний час затримали 20 митників.

Перших троє підозрюваних було затримано у квітні безпосередньо при здійсненні «контрольного вручення хабаря». Наступні затримання відбувались у червні. Тоді співробітники Центрального слідчого бюро затримали трьох співробітників Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі і сімох митників, які працювали на пункті перетину кордону у Медиці, у тому числі керівника зміни.